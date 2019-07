Successo per la Selezione Zonale Agonistica e Pre-Agonistica Optimist

Baby velisti, famiglie e accompagnatori hanno preso d’assalto, nei giorni scorsi, il Circolo Nautico di Cattolica in occasione della Selezione Zonale Agonistica e Pre-Agonistica Optimist, patrocinata dalla FIV (Federazione Italiana Vela). Una regata che ha visto scendere in acqua e darsi battaglia bambini e ragazzi provenienti da Rimini, Cervia, Cesenatico, Punta Marina e Ravenna. Altissimo il livello tecnico dimostrato nel corso delle prove dai partecipanti, che nella competizione cattolichina si giocavano l’accesso alle fasi nazionali. In evidenza soprattutto gli atleti del Circolo Velico ‘Ravennate’, che hanno portato a casa buonissimi piazzamenti in entrambe le categorie. Ha funzionato alla perfezione la macchina organizzativa messa in campo dai soci del Circolo Nautico Cattolica, che come sempre hanno provveduto, con professionalità e grande attenzione, all’assistenza degli sportivi e dei giudici di gara. Un occhio di riguardo anche per il tema dell’accoglienza, visto il forte richiamo di pubblico che una manifestazione come la Selezione Zonale è capace di offrire.

“Sono stati due giorni di sport e divertimento – commentano Felice Prioli e Daniele Verni, presidente e vice presidente del Circolo -. Possiamo dire che il weekend si è svolto senza intoppi dal punto di vista sportivo e che concorrenti e giudici sono rimasti particolarmente soddisfatti dell’organizzazione incontrata. Oltre alla gara vera e propria, non sono mancati dei momenti conviviali, come la cena in spiaggia organizzata nella serata di sabato. Eventi del genere hanno un valore non solo per gli appassionati di vela, ma per tutta la città di Cattolica. Non dimentichiamo, infatti, che in occasione della regata sono state attivate delle convenzioni con gli hotel della zona, e siamo convinti che tutti gli operatori turistici abbiamo beneficiato dell’afflusso di pubblico. Crediamo che lo sport, nel nostro caso la vela, possa diventare un volano per il turismo e per tutta la Regina”.