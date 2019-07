Statale 16. Santi: Toninelli dimostra di non saperne nulla

Presente venerdì all’inaugurazione della sperimentazione della micromobilità elettrica a Cattolica, il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli è stato interpellato sui lavori per la nuova Statale 16, in attesa di certezze sulla proroga della valutazione di impatto ambientale. “La mia porta è aperta – ha detto Toninelli –, invito il sindaco Gnassi al ministero a parlarne, perché l’approccio lavorativo che ho sempre portato avanti è quello dell’interlocuzione con tutti. Quindi, metto a disposizione del sindaco la mia struttura tecnica, ed insieme vedremo di trovare una soluzione”.

“Il Ministro Toninelli ha mostrato di non saperne nulla – attacca oggi sulla sua pagina Facebook il presidente della provincia Riziero Santi –. L’avvio dei lavori è bloccato presso il Ministero dell’ambiente dove la Commissione, che non è stata ancora integrata del membro della Regione Emilia-Romagna, non ha concesso la proroga del nulla osta della VIA, bloccandone la realizzazione. Per il momento a nulla sono valse le forti sollecitazione dal territorio“.