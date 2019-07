Spaccio nel parco a minorenni, due arresti

Sono stati arrestati in flagranza per spaccio di sostanze stupefacenti. Un 23enne marocchino e un 31enne senegalese sono stati sorpresi dai carabinieri a vendere marijuana a due turisiti minorenni, un sedicenne della provincia di Como e un 17enne francese. Mentre il pusher marocchino, una volta bloccato, si è consegnato senza fare storie, il senegalese ha spintonato i militari della Stazione di Miramare nel tentativo di fuggire. Fermato dopo un breve inseguimento, è stato arrestato con l’accusa ulteriore di resistenza a pubblico ufficiale. Dalle sue tasche, inoltre, sono spuntati 280 euro in contanti, 24 grammi di marijuana e 7 dosi di cocaina. Entrambi sono stati trasferiti in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria.