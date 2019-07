Sorpreso con erba e cocaina in casa, riminese in manette

I carabinieri di Rimini l’avevano messo nel mirino da alcune settimane e, quando ieri hanno bussato alla sua porta per perquisirgli l’abitazione di via Turchetta in cui vive, sono andati a colpo sicuro. A finire in manette un 44enne riminese, di professione cameriere stagionale, assistito dall’avvocato Massimo Melillo. Dentro l’appartamento i militari hanno sequestrato due etti di marijuana e 150 grammi di cocaina. Il 44enne alla vista dello stupefacente è caduto dalle nuvole, negando che fosse roba sua, senza però giustificarne la provenienza. Davanti al giudice, questa mattina, ha solo ammesso di “fumare qualche canna e niente più”. Il cameriere, incensurato, ha patteggiato un anno e 8 mesi di reclusione, oltre a 10mila euro di multa.