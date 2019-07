Precipita dalla ruota panoramica e muore sul colpo

Tragedia poco prima della mezzanotte di lunedì in piazzale Boscovich a Rimini. Un ragazzo è precipitato dalla ruota panoramica ed è morto sul colpo. Era l’ultimo giro dell’attrazione prima della chiusura, quando il giovane – del quale al momento non sono ancora state fornite le generalità, si è spogliato, ha scavalcato il cancelletto del cabinotto, in quel momento nel punto più alto, e si sarebbe lasciato cadere nel vuoto. Mentre precipitava avrebbe colpito parte della struttura, poi il tremendo impatto sull’asfalto.

Inutile ogni soccorso, il giovane è morto sul colpo. In quel momento in piazzale Boscovich c’erano poche persone. Sul posto la polizia, la Scientifica e il medico legale.

Seguiranno aggiornamenti.