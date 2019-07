Si alza il sipario su Sportdance e sui Campionati Italiani di categoria di Danza Sportiva FIDS

Domani, giovedì 4 luglio, alla fiera di Rimini si alza il sipario sulla dodicesima edizione di SPORTDANCE, la più grande festa della danza sportiva al mondo, voluta da FIDS (Federazione Italiana Danza Sportiva riconosciuta dal CONI) quale luogo ideale per la disputa delle competizioni più importanti per la danza sportiva. Fino a domenica 14 luglio nel quartiere fieristico di Italian Exhibition Group, si terranno i Campionati italiani assoluti e di categoria di danza sportiva. La manifestazione nasce dalla collaborazione fra la FIDS, IEG e il Comune di Rimini.

Si alza il sipario sulle competizioni, quindi, con una madrina d’eccezione, Milly Carlucci. All’opening ufficiale, previsto per le 16.00, nella hall centrale della fiera, seguirà la presentazione del nuovo libro della conduttrice Rai sulla passione per la danza: “La vita è un ballo. Ballando siamo tutti stelle” (Rai Libri, 2019). Con lei, oltre al Presidente FIDS, Michele Barbone, al Presidente IEG, Lorenzo Cagnoni e all’Assessore allo Sport del Comune di Rimini, Gian Luca Brasini ci saranno i vincitori di “Ballando con le stelle” Sara Di Vaira e Lasse Matberg.

Quella che si apre domani è una edizione importante di SPORTDANCE E dei Campionati italiani di danza sportiva, con molte conferme e qualche novità. Si rafforza la collaborazione con il territorio, con la concomitanza con la Notte Rosa. SPORTDANCE è uno dei principali eventi sportivi che si svolgono in Italia, capace di dare un impulso reale alla vacanza sportiva, con un sapore sempre più internazionale grazie al WDSF Grand Slam Standard and Latin, le competizioni mondiali più importanti di balli latini e standard. La collaborazione fra la fortunata trasmissione Rai “Ballando con le Stelle” e Sportdance è più solida che mai, a dimostrazione, anche del lavoro svolto in questi anni da IEG, dal Comune di Rimini e dalla FIDS, la Federazione Italiana Danza Sportiva per far crescere SPORTDANCE, portandolo a diventare un punto di riferimento per l’intero settore.

Come sempre, poi, saranno 11 giorni di spettacolo, sport e molto molto altro. Fino a domenica 14 luglio infatti SPORTDANCE garantirà il pieno di atleti e di emozioni nei padiglioni di IEG.

UN MONDO DA SOGNO IN MOSTRA CON DANCE EXPO

Nell’area Dance Expo (allestita nella Hall centrale), la vetrina commerciale delle aziende interessate al mercato della danza sportiva. In mostra abiti sfavillanti, calzature preziose, make up e bigiotteria da dive, accessori per acconciature da favola…

IL PROGRAMMA COMPLETO è scaricabile su www.riminisportdance.it/campionati-italiani-fids/programma Info: www.riminisportdance.it; www.federdanza.it