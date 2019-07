Sbarca a Rimini il Tour del Mulino Bianco

Da venerdì 5 a domenica 7 luglio, all’interno del parco Federico Fellini, adulti e bambini avranno la possibilità di “entrare virtualmente” in uno stabilimento produttivo, scoprire i segreti del “mangiar sano” e partecipare ad una serie di divertenti attività, sotto la guida di un team di esperti della nutrizione. Ci sarà un percorso di proiezioni a 360° che mostrino nel dettaglio tutti i passaggi della produzione, con pannelli touch screen interattivi per i visitatori, nei quali verrà illustrata per esempio la coltivazione del grano o lo sviluppo sostenibile degli imballaggi. Il Tour del Mulino, ha già completato alcune sue tappe nelle principali città italiane come Milano e Roma.

Gli orari sono per venerdì e sabato dalle 9:30 alle 13 e dalle 16 alle 22:30, per domenica invece dalle 9 alle 13 e dalle 15:30 alle 21:30

Per informazioni: http://www.mulinobianco.it/tour