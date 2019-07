Saldi. Zanzini: temporary store e promozioni continue massacrano il mercato

230 euro: sono i soldi che in media una famiglia emiliano romagnola spenderà nei saldi al via domani. In Regione, stima Federmoda, il volume d’affari si aggira sui 3,5 milioni di euro. Dalle associazioni di categoria l’auspicio è che riparta la corsa allo shopping e le vendite mitighino la crisi del commercio. Crisi che, per il vice presidente regionale di Federmoda Gianmaria Zanzini, ha molteplici cause. Oltre al maltempo primaverile, i consumi sono scesi nel primo quadrimestre dell’1,3%, le spese delle famiglie per la moda si sono ridotte di 280 euro rispetto al 2011.

Ma non ci sono solo fattori esterni. Zanzini se la prende anche con i colleghi che propongono pre-saldi, black friday, carte fedeltà, bypassando la norma che impone di non scontare la merce nei 30 giorni antecedenti ai saldi e con le catene multinazionali che attuano politiche di sconti molto aggressive massacrando, sostiene, il mercato dei piccoli imprenditori. Un dato tra tutti risalta: il 50% delle merce viene venduta scontata, e questo, soprattutto per i piccoli negozi, vuol dire di fatto azzerare la redditività. Non meno invasiva la concorrenza degli outlet e dei temporary store, deleteri per il mercato. I saldi, quest’anno saranno un’occasione imperdibile, aggiunge il presidente di Confcommercio della provincia di Rimini Gianni Indino. Vista la grande quantità di merce ancora invenduta da subito ci saranno sconti molto elevati. Il consiglio di Indino è di preferire gli acquisti nei negozi di vicinato, dove è sempre possibile fare il confronto tra i prezzi pieni e quelli in saldo.