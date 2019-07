Sacchetti (Pd): mozione sfiducia a Donati è arroganza amministrativa

Il giorno dopo la bocciatura della mozione di sfiducia alla presidente del consiglio comunale di Rimini Sara Donati (vedi notizia), i vertici locali del Pd intervengono per criticare la mozione presentata dalla minoranza e i toni usati. Il segretario Filippo Sacchetti e la presidente Cristina Belletti, rinnovando la stima alla Donati, parlano di “arroganza amministrativa” e “vuoto politico” da parte dei partiti di minoranza.

La dichiarazione congiunta

La mozione di sfiducia alla presidente del Consiglio comunale di Rimini è stata solo l’ennesima prova dell’arroganza amministrativa e del vuoto politico della minoranza in consiglio comunale. Un vuoto che ha portato l’opposizione a riversare la propria irresponsabilità politica contro Sara Donati. Un attacco contro una figura che ha sempre garantito l’imparzialità e dimostrato la correttezza del proprio ruolo. Parole di basso profilo istituzionale che non fanno onore alla politica, come ha ben espresso la consigliera comunale Barbara di Natale nel suo intervento. Parole con un chiaro intento sessista e denigratorio quelle che abbiamo letto ed ascoltato nei giorni scorsi, che rispediamo ai mittenti confermando ancor maggiormente la nostra fiducia nelle persone del PD che svolgono ruoli istituzionali. E con la Presidente Sara Donati e con tutte le donne e uomini impegnati nelle nostre amministrazioni noi ci schiereremo sempre, sicuri del loro lavoro e per ribadire che la politica si occupi di temi e fatti che riguardano i Cittadini che vengono amministrati e non i fantasmi di una politica demagogica, fatta di battaglie solo ideologiche .

Filippo Sacchetti segretario provinciale Pd Rimini

Cristina Belletti presidente provinciale Pd Rimini