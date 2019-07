Rimini For Mutoko, raccolti 103mila euro

Sono stati 103 mila gli euro raccolti nel corso della 19esima edizione di Rimini For Mutoko. Appuntamento fisso dell’estate riminese, è diventato uno degli eventi sportivi a scopo benefico più importanti, cresciuto nel tempo e sempre più atteso e partecipato. Proprio oggi si sono svolte le finali dei tornei di beach tennis.

Quest’anno, la prima edizione dopo la scomparsa, alcuni mesi fa, di Marilena Pesaresi. Per il 2019 l’obiettivo era quello di raccogliere fondi per l’acquisto di medicinali per l’ospedale di Mutoko (il budget è di circa 55.000 euro), a sostegno dell’attività del dottor Massimo Migani, che continua l’opera iniziata in Zimbabwe dalla dottoressa Pesaresi. Secondo obiettivo era quello di portare in Italia altri 25 bambini nell’ambito del progetto Operazione cuore. Anche quest’anno Rimini For Mutoko ha deciso di aiutare due realtà riminesi: Riviera Basket, per l’acquisto di tre carrozzine speciali per il gioco del basket, e l’associazione Crescere Insieme per la realizzazione di un progetto volto a favorire l’inserimento lavorativo di persone con disabilità intellettive.