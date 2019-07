Rimini FC. Ufficiali Picascia, Bellante, van Ransbeeck, Santopadre e Boccaccini

Come anticipato un’ora fa (la notizia), il Rimini ha firmato cinque giocatori.

Il Rimini F. C. rende noto – si legge in una nota – di aver perfezionato, in data odierna, il passaggio in biancorosso di cinque calciatori.

Si tratta di Marco Picascia, difensore classe ’94 nella scorsa stagione in forza al Pomigliano in D (26 presenze), Vincenzo Bellante, attaccante classe ’97 lo scorso anno in D al Tuttocuoio (34 presenze, 10 reti), Kennet Van Ransbeeck, centrocampista belga classe ’94 nell’ultima stagione in C a Catanzaro (12 gettoni di presenza), Alessandro Santopadre, portiere classe ’98 nella passata stagione in Serie C con la casacca della Paganese (19 le presenze) e Matteo Boccaccini, difensore classe ’93 lo scorso anno in categoria con la maglia del Ravenna (28 gettoni di presenza e una rete).