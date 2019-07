Rimini FC. Mongardi, ultimatum a Grassi: "Altri sette giorni e ritiriamo la nostra offerta"

Giulio Mongardi, consulente finanziario del gruppo facente capo all’avvocato Samorì, ha convocato un incontro con la stampa per spiegare la posizione del gruppo, che ha

“Conosco Giorgio Grassi da un anno e mezzo – attacca Mongardi -, poi sono molto legato alla città di Rimini per due motivi: ho fatto il tesoriere per il Pio Manzù dall’80 al 92, nel periodo in cui Gianni De Michelis è stato ministro. L’altra è che io sono molto amico di Leo Acori, lo conosco dal 2002, ci telefoniamo continuamente. In più, avendo fatto il vicepresidente del Faenza Calcio nel 2002/2003 ho mandato a Rimini un certo Sergio Floccari. Preferisco Rimini a Cesena. Il gruppo che rappresento non è solo Samorì, come si fa per semplificare, ma c’è anche un fondo internazionale. Il fondo ha scelto proprio Rimini perché ci sono più possibilità: c’è la possibilità di fare il centro sportivo alla Gaiofana, se si dovesse andare in B si potrebbe lavorare sullo stadio. In questo contesto il fondo, che tra l’altro è partecipato da investitori russi, americani e cinesi, vede Rimini meglio di Cesena perché vede Rimini una sorta di cattedrale del turismo. Non dimentichiamo che Rimini ha 16 milioni di presenze. Gli altri due soci, dei quali non posso fare il nome, sono riminesi. Lancio qui un messaggio a Rota, che è un imprenditore molto valido, lavora in un settore strategico come quello della logistica, ha 400 dipendenti, di potersi conoscere e fare un incontro”.

Perché il Rimini? “La situazione è difficilmente ripetibile: Rimini e Cesena nello stesso campionato. È chiaro che il Cesena per quanto riguarda il futuro è lontano anni luce. Ma questo gap col tempo si può colmare. Poi noi siamo in grado di mettere una bocca di fuoco finanziaria non indifferente. Con Grassi il 4 giugno avevamo fatto tutto ed il 6 è stato disfatto. Avevo già l’accordo con Lotito per il prestito di quattro giocatori, il cui ingaggio era interamente pagato dalla Lazio”.

Perché è saltata la trattativa? “Grassi è allo stesso tempo una risorsa ed un problema. Se non ci fosse stato uno egocentrico e tenace come lui il salto dall’Eccellenza alla C non si sarebbe fatto. Ma adesso non basta.