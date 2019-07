Rimini FC. Mercato, giornata interlocutoria. Sadek lascia il ritiro

Giornata interlocutoria sul fronte mercato per il Rimini, che si prepara all’allenamento congiunto di domani pomeriggio (inizio ore 17) sul campo di Sant’Agata con la Savignanese, prima occasione per i tifosi delle due squadre per vedere i nuovi acquisti all’opera.

Anche se nel caso dei biancorossi la squadra è ancora lontana dal potersi definire al completo. Hanno messo la firma sul contratto e nelle prossime ore saranno ufficializzati il portiere Santopadre, il difensore Picascia, il centrocampista van Ransbeeck e gli attaccanti Bellante e Ventola.

Mentre ha lasciato il ritiro il centrocampista classe ’99 Youssef Sadek, cresciuto nella Primavera dell’Entella e che ha collezionato 25 presenze con la maglia della Sanremese (serie D).