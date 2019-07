Rimini FC. Licenze nazionali, ok anche dalla Covisoc

Il Rimini F. C. comunica che, dopo il disco verde delle commissioni criteri “infrastrutturali” e “sportivo-organizzativi” della Figc, è arrivato anche il via libera dalla Covisoc (Commissione di vigilanza sulle società di calcio professionistiche) che ha riscontrato il rispetto dei criteri “legali ed economico-finanziari” previsti per

l’ottenimento della licenza nazionale ai fini dell’iscrizione al campionato di Serie C 2019-20.

Sergio Cingolani

Ufficio stampa Rimini F. C.