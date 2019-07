Rimini FC, ecco l'attaccante. La "condivisione ufficiale"

E’ Tomi Petrovic, proveniente dalla Virtus Entella, il nome nuovo per l’attacco del Rimini FC. La notizia è apparsa sulla pagina Facebook della società biancorossa, con tanto di foto dell’attaccante 20enne croato con la maglia biancorossa. Piuttosto singolare è invece la modalità della notizia: non una comunicazione diretta della società, ma la condivisione della notizia dal sito specializzato tutto C con l’indiscrezione.

Questo il testo riportato: “Clamoroso colpo di scena nella corsa a Tomi Petrovic. Sembrava praticamente fatta per il passaggio dell’attaccante croato della Virtus Entella alla Pro Vercelli, ma nelle ultime ore ci sarebbe stato il sorpasso del Rimini: il calciatore classe ’99 oggi firmerà il contratto con i biancorossi”.