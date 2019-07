Rimini FC. Ameth Fall: "Avevo trovato l'accordo con Nicastro, ma Penta non mi ha voluto"

Con un post sul suo profilo Facebook Ameth Fall spiega i retroscena del suo mancato ritorno a Rimini, dato per quasi certo da un sito nazionale.

“Buongiorno a tutti – posta l’attaccante ex Rimini –! Purtroppo non si è conclusa la trattativa con il Rimini. Avevo trovato l’accordo con il signor Nicastro (presidente), ma purtroppo il signor Penta, direttore generale, non mi ha voluto e non so per quale motivo. Detto ciò, un grazie a tutti quanti che mi avete scritto, veramente ogni volta rimango sempre sorpreso dei vostri messaggi. Vi voglio bene! Si torna in pista!”