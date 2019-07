Rimini, caccia agli ultimi acquisti. Domani forse il primo dei tre colpi

Il mercato in entrata in casa Rimini è apertissimo e domani potrebbe essere il giorno buono per l’annuncio di uno dei tre profili che la società biancorossa ha messo nel mirino. I tasselli mancanti sono quelli di un difensore duttile, possibilmente in grado di fare sia il centrale che il quinto, di una mezzala di struttura che all’occorrenza possa spostarsi in cabina di regia, e di una punta centrale.

I nomi restano top secret, ma si tratta di giocatori esperti, che conoscono la categoria. Il direttore sportivo Rino D’Agnelli è in fase di trattativa, alcune delle quali in stato avanzato: “Domani – dice – spero di poter annunciare la chiusura dell’affare per uno dei tre giocatori che stiamo inseguendo”.

Intanto l’attaccante Luca Zamparo potrebbe lasciare la truppa biancorossa. Per lui si parla di un possibile ritorno alla Reggio Audace.