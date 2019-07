Riccione Volley: al palleggio torna Veronica Bigucci

Un altro graditissimo ritorno in casa Riccione Volley.

Veronica Bigucci, classe ’96, è la nuova palleggiatrice della serie C, cresciuta nelle giovanili della società di pallavolo della Perla Verde, ritorna a Riccione dopo 3 anni passati “lontani da casa” tra serie D, C e nell’ultima stagione in serie B2.