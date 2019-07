Riccione lancia il suo "bosco verticale"

Nell’ambito degli accordi operativi promossi dal Comune di Riccione tramite un avviso pubblico per manifestazioni di interesse, oggi a Riccione è stato presentato il progetto di rigenerazione urbana per l’area dell’ex Delfinario sul lungomare della Libertà e di villa Ernesta. Il progetto è stato realizzato dallo studio Stefano Boeri Architetti su commissione della Ernesta Srl e prevede una struttura ricettivo-residenziale di nove piani scoperti che ricorda quella del Bosco Verticale di Milano (sempre firmato da Boeri).

Il progetto prevede anche la riqualificazione di Villa Ernesta e del giardino di pertinenza. I punti cardine, spiegano i progettisti, sono la compatibilità ambientale e l’incremento del valore di contesto. La nuova costruzione non supera un quinto della superficie disponibile ed è progettata con soluzioni ad alta efficienza energetica. Avrà destinazione del 60% ad uso ricettivo e 40% ad uso residenziale. Le specie locali selezionate permettono in inverno di far passare la luce solare e in estate di ombreggiare, abbassando le temperature di 2-3 gradi e riducendo i costi di climatizzazione.

Per questo e gli altri accordi operativi proposti parte ora l’esame degli uffici tecnici, per avere le risposte a inizio 2020 e procedere al rilascio dei permessi.

Spiega il sindaco Renata Tosi: “Una riqualificazione che poggia su precisi punti fermi: valorizzare zone di pregio della città , quale è il caso dell’area ex delfinario affacciata direttamente sul lungomare, dando al contempo tempi certi al privato. Grazie ad un lavoro di squadra, che vede impegnate più competenze in amministrazione, diamo ai privati l’opportunità di innescare nuove energie per rigenerare buchi neri della città andando anche a riqualificare l’esistente, come è il caso di Villa Ernesta che si trova a fianco del futuro immobile pensato e progettato dallo Studio Boeri”.