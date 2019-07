Rebosio affronta i 100 farfalla, grande prova della Santi

Al Festival Olimpico della Gioventù Europea in svolgimento a Baku ultima giornata di gare, oggi, per Alessandro Rebosio. Il nuotatore biancazzurro è tornato in vasca dopo l’esordio di due giorni fa affrontando la gara dei 100 farfalla. Una prova positiva, la sua, che conferma i suoi tempi: il crono di 1:00.08 è appena 2 decimi superiore alla sua miglior prestazione personale.

Non è ancora finita, invece, per Beatrice Santi, oggi condizionata da un virus intestinale nella gara dei 200 misti. La nuotatrice biancazzurra è comunque voluta scendere in acqua e si è difesa anche piuttosto bene, chiudendo a 2:34.69. Ora proverà a recuperare le energie in vista degli 800 stile di domani, che chiuderanno la partecipazione della delegazione biancazzurra al Festival.