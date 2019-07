Rapina la banca armato di taglierino

E’ entrato in banca, si è calato sulla faccia una calzamaglia e si è diretto verso gli sportelli impugnando un taglierino. Poi, dopo aver minacciato gli impiegati, si è fatto consegnare i soldi in cassa ed è fuggito a piedi in direzione Arco d’Augusto. La rapina si è consumata questa mattina, verso le 13, alla Bper di via Flaminia. Ad agire è stato un uomo di mezza età, con indosso un berretto scuro e una tuta blu. Secondo i dipendenti, che hanno fornito ai poliziotti una descrizione approssimativa, il rapinatore avrebbe accento meridionale. Gli agenti delle volanti stanno visionando le immagini di videosorveglianza della banca a caccia di ulteriori indizi utili alle indagini. Ancora da quantificare il bottino.