Rapina al parcheggio, custode ferito col coltello

Sono in corso da parte dei Carabinieri di Rimini le ricerche dei due malviventi che sabato nel tardo pomeriggio hanno aggredito a scopo di rapina il custode del parcheggio di via Chiabrera. Il custode, un 28enne del pesarese, ha opposto resistenza ed è stato ferito a un braccio con un’arma da taglio. I malviventi hanno preso il contante in cassa, alcune centinaia di euro, e sono fuggiti. Il custode è stato medicato al vicino Ospedale Infermi ed è stato dimesso. I Carabinieri hanno visionato le immagini della videosorveglianza.