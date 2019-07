Raccolta rifiuti a San Giovanni in Marignano, migliorie in arrivo

Da oggi inizia a San Giovanni in Marignano il volantinaggio di Hera per spiegare la modifica della parte elettronica del conferimento dei rifiuti. le modifiche inizieranno l’8 luglio: per aprire la calotta anziché inserire la chiave elettronica, che rimarrà la stessa, nella fessura, basterà sfiorare il lettore ottico.

A San Giovanni in Marignano la raccolta dei rifiuti indifferenziati diventa ancora più semplice. Grazie alle novità che saranno introdotte nelle prossime settimane, il servizio di Hera, che ha già permesso di aumentare la percentuale di raccolta differenziata di oltre 25 punti percentuali passando dal 63,8% del 2014 al 88% nel maggio 2019, fa ora un ulteriore balzo in avanti verso la semplificazione.

Come cambia l’uso della chiavetta elettronica

I contenitori dell’indifferenziato in tutto il territorio di S. Giovanni in Marignano, dove vige il sistema di tariffazione puntuale dal 1 gennaio 2017, sono dotati di calotte di ultima generazione per facilitare l’apertura e l’inserimento del sacchetto con il rifiuto. Ora conferire l’indifferenziato sarà ancora più semplice: non sarà più necessario inserire la chiavetta elettronica nella fessura, ma basterà sfiorare il display ottico.

Dal 3 luglio operatori incaricati da Hera,, consegneranno casa per casa (nelle cassette postali) un volantino che spiega le modifiche elettroniche, che partiranno l’8 luglio, al sistema per aprire la calotta che non comporteranno il cambio della chiavetta.

Oltre al tradizionale sistema di raccolta e conferimento, Hera ricorda che è attivo il servizio gratuito di ritiro a domicilio di ingombranti o potature: per attivarlo basta contattare il Servizio Clienti di Hera 800.999.500, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 22.00 e il sabato dalle 8.00 alle 18.00. Per quantitativi fino a 5 pezzi, il servizio è standard e prevede il ritiro del materiale ogni primo e terzo mercoledì del mese; per quantitativi superiori viene invece fissato un appuntamento.

