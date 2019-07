Pullman di turisti in fiamme in A14

Nella njotte una squadra dei Vigili del Fuoco di Rimini è intervenuta questa notte sull’autostrada #A14, tra i caselli di Rimini sud per domare un incendio divampato nel vano motore di un pullman da turismo in viaggio in direzione sud tra i caselli di Rimini nord e Rimini sud.

#26luglio, una squadra di #vigilidelfuoco è intervenuta questa notte sull'autostrada #A14, all'altezza dello svincolo #Rimini per domare un #incendio divampato nel vano motore di un pullman da turismo pic.twitter.com/NpO3bGxqbr — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) July 26, 2019

Fortunatamente illesi i passeggeri. Durante le operazioni di soccorso e spegnimento il tratto è stato temporaneamente chiuso, con rallentamenti anche alla riapertura.