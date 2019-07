Promozione in A2 per il Tennis Club Viserba

È una promozione storica quella centrata dal Tennis Club Viserba che, dal prossimo anno, disputerà il campionato maschile di A2. Per festeggiarla, questa mattina, l’assessore allo sport del Comune di Rimini, Gianluca Brasini, ha voluto ricevere nella Residenza Comunale gli atleti e i dirigenti del Tennis Club Viserba.

Per il Tennis Club Viserba si tratta della seconda promozione consecutiva in due anni. Una vittoria arrivata alla fine di un campionato, quello di serie B maschile, giocato sempre nelle posizioni di vertice con l’epilogo vincente della finale, a fine giugno, con il Circolo Ronchi Verdi di Torino (4-2 l’esito finale a favore della compagine riminese).

“A poco più di sei mesi – ha detto Gianluca Brasini – è davvero una grande soddisfazione incontrare nuovamente atleti e dirigenti del Tennis Viserba, per festeggiare insieme la seconda promozione consecutiva, aumentando ulteriormente il prestigio dell’impresa. Un risultato che sembrava irraggiungibile ed oggi è realtà. Grazie a Viserba, anche Rimini oggi è rappresentata ai grandi livelli tennistici nazionali. Non è casuale, è frutto di lavoro quotidiano, passione, qualità tecniche ed umane. Un risultato figlio di una cultura sportiva positiva, che unisce il territorio e accompagna i nostri giovani. Per questo ho voluto ospitarvi e riconoscere formalmente il vostro lavoro che, oggi, rende orgogliosi tutti i riminesi”.

“In questa promozione – ha detto Gianluca Brasini – c’è l’orgoglio di tutta la città. Un circolo che, sia a livello tecnico che a livello di impianto, è all’avanguardia, con tecnici preparati e strutture all’altezza. Condizioni che creano i presupposti per far crescere atleti come quelli che abbiamo qui e che ci hanno portato a queste soddisfazioni. Un circolo di quartiere che rappresenta al meglio sia l’aspetto agonistico che quello associativo di questa importante realtà riminese”.

“Questo storico risultato – ha dichiarato il Vicepresidente del Tennis Viserba, Roberto Rinaldi – vale ancora di più se pensiamo che è stato ottenuto da ragazzi di Rimini cresciuti nella nostra società e che vivono a Viserba. In trasferta eravamo sempre tanti, abbiamo creato un grande seguito, coinvolgendo molte realtà del territorio. Il nostro obiettivo è crescere facendo crescere tutta la città. Vogliamo andare avanti”.