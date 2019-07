Polo Est, lungomare, tasse e giunta. L'intervista a Filippo Giorgetti

Dalle scelte di Giunta alle infrastrutture, dalla tassazione al turismo. Con Filippo Giorgetti, neosindaco di Bellaria Igea Marina, è iniziato l’appuntamento del mercoledì sera alle 20.35 su Icaro Tv con l’edizione estiva di Fuori dall’Aula. Ogni settimana sarà in studio uno dei nuovi primi cittadini eletti nelle amministrative del 27 maggio scorso.

Tanti gli argomenti affrontati con Filippo Giorgetti a partire dalla composizione della Giunta. “In questa Giunta ci sono persone di esperienza come me, Michele Neri e Cristiano Mauri (già assessore nel primo mandato Ceccarelli). Poi nuovi innesti come Adele Ceccarelli, Flaviana Grillo e Bruno Galli che sarà vicesindaco.” Su Galli, il nome più a sorpresa, il sindaco dice: “qualcuno ha messo in dubbio questa scelta, ma credo che una persona che conosce così bene il territorio sovracomunale sia una grande opportunità. Bisogna rompere gli schemi.” Una battuta anche sul sindaco uscente Enzo Ceccarelli, dato da alcuni come un possibile assessore prima del voto. “Si è sempre messo a disposizione per dare una mano ma non ha mai chiesto nulla. La sua esperienza è al nostro servizio.”

Giorgetti si sofferma anche sulla situazione del Polo Est. “La prima cosa che ho fatto appena insediato, dopo aver attivato Hera per la pulizia dell’area e l’installazione delle aree ecologiche, ho provato a fare un bando di brevissimo periodo per vedere di trovare una soluzione tampone. Ma è andato parzialmente deserto perché l’unica offerta arrivata non prevede l’utilizzo di un punto ristoro per l’area. Mi rivolgo alla città chiedendo se c’è qualcuno che si voglia fare carico di tenere aperto quello spazio“. Per la stagione in corso l’area ci sarà quindi una soluzione tampone per evitarne il degrado poi “si lavorerà su un progetto di ampio respiro.”

La chiacchierata col sindaco si è poi soffermata sul bando per il restyling del lungomare (“il progetto preliminare è pronto“), sulle strategie per il turismo, sulla zona colonie e sul porto (“è cresciuto tanto a prescindere dalle interpretazioni, forse non si si ricorda come era fino a qualche anno fa”).

In tema di tassazione, Giorgetti assicura l’impegno a mantenere inalterata la pressione fiscale. E sulla discussione “tassa di soggiorno si o no” dice: “spesso non si considera che abbiamo l’Imu massima e i primi a pagarla sono le strutture alberghiere e quindi il settore turistico. L’equilibrio è questo. Puntare il dito su una categoria o sull’altra è solo un gioco di strumentalizazzione politica“.

. La prossima settimana ospite di Fuori dall’Aula sarà Alice Parma, sindaco di Santarcangelo.