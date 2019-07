Polizia Ferroviaria. Controllati decine di bagagli

61 persone identificate e decine di bagagli controllati. E’ il bilancio riminese dell’operazione Alto Impatto che ha visto impegnati 15 operatori di Polizia Ferroviaria. In particolare alla stazione di Riccione è stato denunciato a piede libero un 32enne polacco per il furto di 30 euro. L’uomo addosso aveva sei telefoni cellulari e vari documenti intestati a cittadini stranieri ed italiani ed è stato denunciato anche per ricettazione.