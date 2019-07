Polisportiva Stella. Si puntella la difesa con Luca Cenci. Giovanili: Fabrizio Facondini si dimette

La Polisportiva Stella puntella la difesa con Luca Cenci, classe ’93.

Intanto, Fabrizio Facondini si dimette dall’incarico di responsabile del Settore Giovanile gialloblu.

Questo il suo saluto, pubblicato sulla pagina Facebook della Polisportiva Stella:

“Buongiorno a tutti sono F. Facondini. È con sincero dispiacere che comunico la mia uscita dalla Polisportiva Stella Sezione Calcio. Sono stati anni meravigliosi che mi hanno dato modo di continuare a vivere in quel mondo per me fantastico che è il calcio. Un vivere che ha avuto un valore aggiunto ed immenso quale il sorriso e l’allegria dei ragazzi. Ringrazio di cuore tutti gli allenatori che negli anni, con sacrifici per tanti inimmaginabili, portano avanti la formazione e l’educazione dei vari gruppi e ringrazio TUTTI i calciatori, giovani meno giovani capaci e meno capaci, comunque tutti persone meravigliose. Grazie!”