Polemiche riccionesi. Linus risponde "on air" alla Vescovi

Le dichiarazioni di Sabrina Vescovi sulla presenza e le spese di Radio Deejay a Riccione (vedi notizia) non sono proprio andate giù a Linus che questa mattina nella trasmissione “Deejay chiama estate” con Nicola Savino, parlando del truck dell’emittente radiofonica già pronto per la Notte Rosa a Riccione, ha aperto una parentesi dedicata alla capogruppo del PD.

“facciamo soltanto cose fatte bene, cara Signora Vescovi. Purtroppo facciamo soltanto cose fatte bene, se poi non le piacciono, è un grosso problema suo…

Poi Signora Vescovi, se non vuole che veniamo a Riccione… “.

(spiegando a Savino a cosa si riferiva): “E’ una tipa che ha scritto delle cose veramente molto antipatiche sui giornali. E’ una tipa che ha scritto delle cose veramente antipatiche sui giornali” (ripetendo e calcando il “veramente”)

“Se lei non vuole che noi riempiamo la piazza di Riccione come tutte le estati, tutte le sere con ventimila persone gratis, e portiamo tutte queste persone in una altra qualunque località marina, si assuma la responsabilità, davanti ai suoi colleghi, davanti ai suoi concittadini, lo dica ai ristoratori, agli albergatori, ai bagnini: quest’anno ragazzi, la piazza sarà vuota, perché io purtroppo dovevo trovare una cattiveria gratuita da scrivere. Ok?

Ha registrato? Perfetto, se la tenga in casa e se la appenda in salotto. Chiusa la parentesi”

Il podcast della trasmissione (il passaggio su Riccione è a 1’06”)