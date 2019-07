Pirata della strada causa incidente e scappa. 60 enne in ospedale

L’incidente ieri sera poco dopo le 23 davanti civico 122 in via Circonvallazione Occidentale. Un’ auto avrebbe causato la caduta sull’asfalto di un 60enne a bordo di uno scooter. L’uomo è rimasto in strada e ha aspettato l’arrivo dei soccorsi mentre l’auto si è dileguata senza prestare soccorso.

Soccorso dal personale del 118 con ambulanza e auto medicalizzata, è stato portato all’Infermi di Rimini con il codice di massima gravità.

Grazie alle testimonianze di chi ha assistito all’incidente e ad alcuni pezzi dell’autovettura rimasti in strada dopo l’impatto, gli agenti della Municipale hanno rintracciato il conducente dell’auto pirata: si tratta di una donna che è stata denunciata a piede libero per omissione di soccorso.