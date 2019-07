Savignano sul Rubicone, 17 luglio 2019 – Prenderà il via venerdì 19 luglio l’edizione 2019 di “PIADINIAMO, La Romagna com’era una volta”, in programma fino a domenica 21. La manifestazione celebra la “piadina” – eccellenza gastronomica riconosciuta a livello internazionale – e la Romagna, facendo gustare e scoprire le piadine dei migliori piadinari del territorio.

Le piadinerie sono collocate lungo un percorso cittadino, pensato per condurre il visitatore all’interno della tradizione romagnola che si scopre oramai solo nei libri di storia o dai racconti dei nonni. Antichi giochi, antiche botteghe e maestri artigiani, dalla stampa al ferro battuto. E poi tanta musica (dalla banda al liscio) e spettacoli di strada; e per riposare la piazza di Savignano trasformata in un prato, 250 metri quadri di verde, su cui si può mangiare e godere l’atmosfera di festa.

La kermesse, organizzata dalla giovane associazione culturale I-fest, ogni anno propone un percorso attraverso le 10 piadinerie più blasonate d’Italia, raccontando le loro storie e i volti che stanno dietro a questo mestiere.

Tanti i produttori che per tre giorni danno la possibilità di assaggiare le più svariate declinazioni della piadina, da quelle della tradizione più stretta, che come in ogni terra ricca di storia è a sua volta diversa da paese a paese e addirittura nel raggio di pochi km, a quella più moderna. Altra peculiarità di Piadiniamo, per acquistare le piadine nei diversi chioschi, invece di ricevere dei semplici tagliandini si è pensato ad un vero e proprio tuffo nel passato, e così alla cassa principale sarà necessario cambiare gli euro con le diverse monete del passato.

Oltre a questo, sarà allestito un raduno di auto d’epoca, trattori, e altri veicoli del passato a cura di Stefano Ruscelli, responsabile di tantissimi altri raduni per la 500 Italia.

Immancabile Il Mercatino delle Arti Manuali, giunto alla sesta edizione

Protagonista di Piadiniamo sarà anche il Ballo liscio con la tradizionale parata iniziale in programma venerdì 19 luglio alle 20.30 in Piazza Amati, con la scuola di ballo del maestro Malpassi, maestro di ballo di 86 anni di Ravenna, che curerà la sfilata iniziale

Sabato sera sarà il momento dedicato ai giovani, grazie ad una festa con sonorità contemporanee che trasporterà a Savignano sul Rubicone, il clima festoso della riviera.

La conclusione, domenica 21 luglio alle 20.30 in Piazza Amati con lo spettacolo teatrale DETECTOR con Francesco Checco Tonti, testo di Francesco Gabellini (consulenza alla messa in scena Francesca Airaudo e consulenza per le musiche Marco Mantovani).

Questo racconto in prima persona (in dialetto romagnolo e italiano) narra con ironia la storia di un portiere notturno alle prese con un metal detector, un aggeggio di cui ignora l’utilizzo ma che diventa presto un prezioso strumento per la ricerca di oggetti smarriti nelle spiagge della riviera, oggetti carichi di storie e di umanità. Il nostro s’imbatterà in qualcosa di importante: un oggetto capace di riportarlo indietro nel tempo, agli anni della sua giovinezza…