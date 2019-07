Perché viaggiamo? Torna UlisseFest, il Festival di Lonely Planet

E’ stata presentata questa mattina al teatro Galli UlisseFest, la Festa del viaggio di Lonely Planet, che anche quest’anno sceglie Rimini come città di riferimento.

La terza edizione si apre con la domanda: Perché viaggiamo? Tre giorni di tempo per rispondere, dal 12 al 14 luglio, nel centro storico (e non solo di Rimini). Tanti, tantissimi gli eventi, gli incontri, gli spettacoli, i concerti, gli approfondimenti e i workshop che affronteranno il tema sotto ogni punto di vista, dai racconti di viaggio, ai seminari per diventare autore Lonely Planet, dalle proiezioni alle letture.

Il programma completo è disponibile all’indirizzo: https://ulissefest.it/programma-2019/. Tra gli imperdibili l’incontro con Tony Wheeler, fondatore di Lonely Planet che si confronterà con Carlo Petrini, ideatore di Slow food, proprio in apertura del festival, venerdì 12 alle 20.30 in piazza Cavour. O ancora, sempre in piazza Cavour, ma sabato sera, La ballata delle acciughe, una commedia divertente, ma capace di far riflettere sul nostro destino comune, interpretata da Dario Vergassola con accompagnamento musicale di Giovanni Seneca.

Chiuderanno il festival il pianoforte di Stefano Bollani che incontra il samba, il choro e le tradizioni musicali popolari del Brasile di De Holanda, in un viaggio musicale capace di portarci alla scoperta di affascinanti territori, domenica 14 luglio al Teatro Galli.