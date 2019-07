Per salutare luglio alla grande le proposte di bimbiarimini

L’ultimo fine settimana del mese consente di divertirsi con la magia o con le favole, ma questo weekend propone pure altri gustosi appuntamenti per tutta la famiglia. Ecco 5 eventi nella rubrica settimanale in collaborazione con Barbara Farkas (www.bimbiarimini.it) da vivere insieme con i propri bambini.

1.

Sabato 27 luglio, alle ore 21.30, al Museo Etnografico di Santarcangelo di Romagna (via Montevecchi 41) secondo appuntamento di “Met in Favola”, la rassegna estiva per grandi e piccoli spettatori ideata dalla Compagnia Fratelli di Taglia in collaborazione con Arcipelago Ragazzi.

Secondo spettacolo della personale della Compagnia Fratelli di Taglia che presenterà uno dei suoi ultimi lavori: “Il viaggio di tartaruga Tranquilla Piepesante“. Una placida e ostinata tartaruga viene a sapere che il suo amico leone, Re degli animali, sta per sposarsi, e si mette in cammino per partecipare alla festa. Lungo la strada incontrerà diversi animali tra cui il ragno Fatimo Crocedifilo che la prende in giro per la sua lentezza, la sua amica la chiocciola Serasade Scialucente che le sconsiglia vivamente di continuare: un viaggio simile non è roba per una creatura lenta come lei! Ma le tartarughe, si sa, sono molto tenaci e Tranquilla non demorderà, decisa a raggiungere il proprio obiettivo. Arriverà in tempo per le nozze?

Una piccola favola contemporanea che si ispira alla tradizione classica e regala al giovane spettatore di oggi una “morale” semplice e divertente: importante in un viaggio, metafora della vita stessa, non è arrivare prima, ma il percorso, con tutti gli incontri belli o paurosi che si possono fare. In un mondo che va sempre più veloce, la tartaruga vuole mostrare che prendersi un po’ di tempo da “perdere”, per soffermarsi ad ascoltare, osservare, conoscere, giocare, non è mai tempo perso!

Ingresso: bambini (fino a 14 anni) 6 euro, adulti 8 euro. Per informazioni e prenotazioni: 329 9461660.

In caso di maltempo lo spettacolo avrà luogo al Teatro Supercinema (Piazza Marconi 1, Santarcangelo).

2.

Sabato 27 luglio, alle ore 21, al Museo della Città a Rimini é in programma “Mille e una piega”, un laboratorio per sperimentare la materia, la piega del foglio e creare insolite forme ed oggetti, per bambini dai 7 anni.

Ispirati da alcune opere in mostra, si analizzano i diversi materiali e tipologie di carte. L’azione è incentrata nell’affinare i gesti nella piegatura, manipolare l’oggetto, intrecciare i fogli e trasformare la carta in forme geometriche o irregolari, inaspettate o bizzarre. Piccole sculture tridimensionali che possono comporsi l’una con l’altra e che trovano nuove interpretazioni, dando una vita diversa a oggetti e creazioni suggestive che dialogano con il contesto espositivo.

Ai partecipanti è richiesto di portare un oggetto di carta di medio formato, come ad esempio un quotidiano, un giornalino o una rivista da piegare e trasformare.

Costo: 5 euro. Si consiglia la prenotazione: 340 3579828.

3.

La grande magia è pronta ad avvolgere nuovamente il borgo di Tavullia. Sabato 27 e domenica 28 luglio (dalle ore 18 in entrambi i giorni) torna il “Castello Magico”, evento giunto alla sesta edizione, targato “Festival internazionale della magia di San Marino” poiché la manifestazione organizzata dal comune di Tavullia si avvale dell’esperienza dello staff organizzativo sammarinese che porterà sul palco i migliori artisti dell’ultimo festival.

Saranno due giorni interamente dedicati alla magia, e al fantastico mondo dell’impossibile. Il centro storico di Tavullia si trasformerà totalmente in un regno incantato con maghi, fattucchiere, scuola della magia, mercatino del mago, mercatini artigianali, truccabimbi, musica, fuoco, giocoleria, animazione e naturalmente tanta buona cucina.

Un evento pensato per un pubblico da 0 a 99 anni, infatti ci sarà anche un angolo dedicato ai giovani.

4.

Sabato 27 luglio, alle 15.30, alle Grotte di Onferno a Gemmano é in programma “Tonino il pipistrello”, un laboratorio per bambini dedicato ai pipistrelli: conosciamoli meglio per amarli di più.

Quota: 5 euro (10 euro con visita in grotta). Info e prenotazioni: 389 1991683.

5.

Fino a sabato 27 luglio é in programma la “Settimana del Carnevale” a Gatteo Mare. Venerdí 26 luglio, dalle 20.30, in Piazza Romagna mia e vie del paese si svolge “Il Carnevale dell’Adriatico”, sfilata di carri allegorici ed esibizioni di sbandieratori e musici. Dalle 21 animazione itinerante con macchinine e street parade delle mascotte di Gatteo Mare.

Sabato 27 luglio, dalle 21, animazione itinerante con macchinine, nei Giardini Don Guanella dalle ore 21 alle 21.45 baby dance, musica e balli per bambini, poi dalle 21.30 in Piazza della Libertà I Caiman, concerto di musica latino-americana.

Per scoprire le altre iniziative del weekend dedicate ai bambini a Rimini e dintorni visita il sito bimbiarimini.it