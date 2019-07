Per il mare, fuori dal fossile. Il flash mob di Sos Adriatico blocca via Roma

Traffico auto bloccato, ad intervalli regolari, per circa un’ora sabato mattina su via Roma a Rimini. Una quindicina di attivisti dell’associazione riminese Sos Adriatico ha messo in atto infatti un flash mob (denominato “Per il mare, Fuori dal fossile”) per sensibilizzare opinione pubblica locale e politica sul problema dell’emergenza climatica e del necessario abbandono dei combustibili fossili. Gli attivisti, vestiti da bagnanti, con tanto di tavole da surf, pinne, ombrelloni, maschere da sub, striscioni e cartelloni “pro rinnovabili” e sul clima, hanno di fatto costretto automobilisti e passanti ad aspettare il loro lento camminare lungo le strisce pedonali all’altezza del cinema Settebello. Sul posto anche carabinieri, vigili e polizia per garantire la sicurezza. L’iniziativa rientra più in generale nella Campagna di sensibilizzazione “Per il Clima, fuori dal Fossile” lanciata a febbraio scorso da circa una cinquantina di movimenti e sigle ambientaliste.