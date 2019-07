Per il bar del Campo della Fiera gestione in continuità

L’impresa Clementino Snc si aggiudica il bando gara per l’affidamento in concessione del bar presso il Campo della Fiera: si è conclusa mercoledì la procedura di gara per l’assegnazione avviata lo scorso maggio. L’esito dà quindi continuità alla precedente gestione.

La selezione prevedeva un punteggio di 80 punti per l’offerta tecnica e di 20 per l’offerta economica, privilegiando quindi l’aspetto qualitativo (progetto di gestione, iniziative rivolte a famiglie e bambini, attività collaterali nel parco e nell’arena, ecc) rispetto a quello finanziario. Le tre imprese ammesse hanno presentato progetti molti interessanti, caratterizzati da un’attenzione particolare alla valorizzazione della vita sociale della città e alla forte connessione tra il bar e il parco più frequentato di Santarcangelo.

L’Amministrazione comunale affiderà dunque il fabbricato in muratura e il gazebo ottagonale all’impresa Clementino Snc, che già in passato aveva gestito la medesima struttura, mediante un contratto di concessione della durata di sei anni (eventualmente rinnovabili per altri sei). Per quanto riguarda invece l’area adibita a bagni pubblici, il concessionario dovrà farsi carico della gestione, della pulizia e dalla manutenzione ordinaria. In carico al privato, oltre al canone di locazione offerto, andranno anche gli oneri relativi all’organizzazione e realizzazione degli eventi e delle iniziative proposte in sede di selezione.