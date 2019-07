Paurosa carambola sulla via Emilia, tre mezzi coinvolti e due feriti gravi

Due auto completamente distrutte, un furgone danneggiato e due feriti gravi trasportati con il codice di massima gravità uno all’ospedale Bufalini di Cesena, l’altro all’Infermi di Rimini. E’ il bilancio della tremenda carambola avvenuta oggi pomeriggio, intorno alle 17.30, sulla via Emilia all’altezza del centro commerciale “I Malatesta”. Le due vetture, una Ford Focus cabrio guidata da una 25enne di Cesena e una Ford Galaxy condotta da una 33enne albanese sono ridotte a dei veri e propri rottami, a tal punto da rendere necessario l’intervento di due squadre dei vigili del fuoco per liberare le due donne dalle lamiere accartocciate. La più grave è risultata essere la 33enne, immediatamente trasferita al Bufalini. Miracolosamente illesi, invece, l’uomo e i suoi due figli minori che viaggiavano su un furgone bianco coinvolto nella carambola. Alla guida del mezzo un 41enne ecuadoregno. Tutti e tre i mezzi coinvolti viaggiavano in direzione Rimini.

Sulla via Emilia, invasa da rottami, macchie di olio e liquido di benzina, è stato imposto il senso unico alternato. Oltre alle due squadre dei vigili del fuoco, sul posto anche due ambulanze, un’auto medicalizzata e la polizia municipale, impegnata nei rilievi. Difficile, al momento, ricostruire l’esatta dinamica della carambola, alla cui origine ci sarebbe una manovra azzardata da parte di uno dei tre veicoli coinvolti.