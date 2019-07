Parte domani il torneo nazionale di 3a femminile

Al via domani il torneo nazionale di 3a categoria femminile organizzato dal Circolo Tennis Cicconetti, il trofeo “3Bis Lady”. Sono 32 le giocatrici al via di questo ormai tradizionale appuntamento del Club riminese che potrebbe diventare una bella vetrina per le migliori ragazze del vivaio locale.

Le prime tre teste di serie sono andate ad altrettante giocatrici del Cicconetti, nell’ordine le 3.3 Sara Sirena, Giorgia Benedettini e Lucrezia Vagnini. Il gruppo delle 3.3 comprende anche Diletta Caprara e Carlotta Mercolini, a seguire le 3.4 Alice Franca ed Anna Spina. Per una settimana si potrà seguire al Circolo Tennis Cicconetti dell’ottimo tennis, soprattutto si potranno seguire tante giocatrici molto promettenti.