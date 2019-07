Pagamenti, le imprese riminesi fanalino di coda in Regione

Le imprese dell’Emilia Romagna sono tra le più puntuali d’Italia nel rispettare i termini di pagamento pattuiti nelle transazioni commerciali. Tra le province, la più puntuale in Regione è Reggio Emilia mentre Rimini si posiziona all’ultimo posto e al 35esimo in Italia. Il 41,88% delle imprese riminesi salda i propri impegni alla scadenza, il 48,56% fino a 30 giorni e il 9,56% oltre i 30 giorni. È proprio quest’ultimo aspetto quello più penalizzante per la provincia.

A fornire i dati, relativi al secondo trimestre 2019, è CRIBIS, società del gruppo CRIF specializzata nella business information.

La tabella con i numeri