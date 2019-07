Ottomila euro per bonificare l'area della Questura. Comune: situazione kafkiana

Serviranno oltre ottomila euro per bonificare l’area dello stabile della nuova questura di via Bassi. Ad anticiparli sarà il comune di Rimini che poi procederà alla riscossione coattiva del relativo credito nei riguardi della Curatela della Società Dama srl. I lavori inizieranno lunedì mattina. Un provvedimento d’emergenza, reso necessario da una ordinanza sindacale contingibile ed urgente, dovuto a una situazione di grave degrado causato dalla presenza di acqua stagnante nell’area di pertinenza dell’edificio che risulta completamente allagata, presenza di rifiuti di vario e di una folta vegetazione spontanea incolta e rigogliosa in tutta l’area esterna, compresa la zona parcheggio posta lato Ravenna.

“Si tratta – spiega l’amministrazione comunale – purtroppo di un tipo di intervento non nuovo, che nel corso degli anni è stato oggetto di molteplici ordinanze sindacali contingibili ed urgenti, tutte a carico della società proprietaria, emesse con lo scopo di arginare il persistente degrado igienico-sanitario in cui versa l’intera area. Ordinanze rimaste per lo più inottemperate ed oggetto di interventi esecutivi coattivi posti in essere dal Comune, che poi si rivarrà sulla Curatela della Società Dama srl. Una situazione kafkiana e una beffa permanente per la comunità riminese: da una parte si trova quel ‘regalo’ a due passi dal centro a causa degli errori dello stato italiano e di un privato; dall’altro tocca provvedere a quegli errori con soldi della collettività. Una vergogna senza fine“.

Saranno inoltre affidati ad Anthea la disinfestazione dei ristagni idrici, cinque volte fino a fine ottobre, e il taglio periodico della vegetazione, con tre interventi nello stesso periodo.