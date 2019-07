Ordinanza contro consumo di alcol e bivacchi: 26 verbali in 50 giorni

Sono stati 26 – 14 in tutto il mese di giugno, 12 nei primi 20 giorni di luglio – i verbali elevati dalla Polizia locale di Rimini ai sensi dell’ordinanza emessa dal Comune di Rimini nel maggio scorso contro le problematiche derivanti dal consumo di bevande alcoliche in aree pubbliche del centro storico.

L’ordinanza sindacale per contrastare il fenomeno che tra gli obiettivi ha quello di far cessare le situazioni problematiche in prossimità dei supermercati o negozi di vicinato del centro storico, bivacco e comportamenti che possono sfociare in aggressività. In particolare, le zone più soggette a controllo si sono rivelate quelle del centro storico su cui opera l’ordinanza ed in particolare in prossimità della zona stazione, Borgo marina, mercato coperto.

L’ordinanza, non solo prevede che il mancato rispetto delle disposizioni comporti una sanzione amministrativa di 50 euro, ma anche l’obbligo da parte del trasgressore di conferire immediatamente l’oggetto della violazione negli appositi contenitori per lo smaltimento dei rifiuti.

L’ordinanza rimarrà in vigore fino al 30 ottobre 2019 vietando il consumo di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione e in qualsiasi contenitore, tutti i giorni H24 nelle aree pubbliche, aperte al pubblico e soggette ad uso pubblico ricomprese all’interno del perimetro definito da Piazzale Cesare Battisti, inclusi i giardini lato ferrovia), Via Dante Alighieri, Via Roma, nel tratto ricompreso tra l’intersezione con la Via Dante Alighieri e l’intersezione con la Via Bastioni Orientali, Largo Martiri d’Ungheria, Parco Cervi, Via Bastioni Orientali, Largo Giulio Cesare, Corso d’Augusto, comprese Piazza Tre Martiri e Piazza Cavour e Piazzetta di Servi, Bastioni Settentrionali, Via Savonarola e Via Graziani, comprese le vie che delimitano il perimetro stesso.

Il divieto è esteso a tutte le aree verdi e tutte le aree e zone fruibili e accessibili pubbliche o ad uso pubblico ricomprese in questo perimetro, ad eccezione delle superfici di somministrazione autorizzate e dehors.