Olimpia protagonista ai Campionati Italiani di atletica leggera

Ancora una volta Olimpia Amatori Rimini è stata protagonista con i suoi atleti ai Campionati Italiani Master Individuali di atletica leggera. A Campi Bisenzio (Firenze) per la 39esima edizione di questi campionati della Federazione (disputati tra venerdí 5 e domenica 7 luglio) la societá riminese ha conquistato 11 titoli, 4 medaglie d’argento e 3 di bronzo. Ora per l’Olimpia, nata nel 1995, il totale solo dei titoli tricolori ai campionati outdoor master della Fidal è salito a 151. I primi titoli risalgono agli esordi della costituzione della societá per merito di Massimo Giani nel salto in alto e di Giovanni Bisognani nei 5000 metri.

I titoli 2019 conquistati: 100mt SM60 Rino Facchini 12”99 – 800mt SM55 Giuseppe Ugolini 2’11”98 (il quarto consecutivo) – ALTO SM80 Filiberto Pioppo 1,00 – ALTO SM75 Lamberto Boranga 1,33 – LUNGO SM55 Gianni Becatti 6,12 – LUNGO SM75 Lamberto Boranga 3,90 – TRIPLO SM45 Ugo Taccarino 12,20 – TRIPLO M75 Lamberto Boranga 8,69 – PESO SM55 Giovanni Tubini 15,49 – DISCO SM50 Riccardo D’Angelo 44,80 – DISCO SM60 Giulio Dondi 47,52.

Le medaglie d’argento: 100mt. SM55 Paolo Mazzocconi 11”90 – 200mt. SM55 Gianni Becatti 25”42 – PESO SM50 Riccardo D’Angelo 12,50 – PESO SM75 Lamberto Boranga 9,52.

Le medaglie di bronzo: 200mt. Rino Facchini 27”53 – 1500mt Giuseppe Ugolini 4’44”86 – ALTO SM55 Marco Segatel 1,67.

Protagonista assoluto nelle file dell’Olimpia è stato ancora una volta il dottor Lamberto Boranga, con tre titoli e un argento al suo attivo, che recentemente ha editato il suo secondo romanzo. Va sottolineato anche il quarto titolo consecutivo per il professor Giuseppe Ugolini nella prova degli 800 metri categoria SM55. Una nota di merito speciale va assegnata a Filiberto Pioppo, questa volta l’highlander dell’Olimpia, che a 82 anni ha riconfermato il titolo del salto in alto conquistato già lo scorso anno ad Arezzo. Pioppo è una figura storica dello sport riminese: ha fatto parte tra gli anni ’50 e ’60 del primo nucleo della squadra di basket cittadina; quindi diventato dirigente della Polisportiva Libertas continuando l’impegno a tutt’oggi; e dal 2008 ha intrapreso la nuova carriera sportiva nell’atletica master conquistando finora 5 titoli nazionali nel salto in alto.

Altri titoli conquistati da atleti della provincia:

Giavellotto SM50 Federico Battistutta (Atl. Santamonica) 49,82 – 2000 Siepi SF45 Monia Federici (Atl. Santamonica) 8’11”70 – Salto con l’Asta SF50 Alessandra Barilli (Atl. Santamonica) 2,60 – 200mt. SF60 Graziella Ceramaria (Atl. Santamonica) 32”53 – 400mt. SF60 Angela Pachioli (Atl. Santamonica) 1’09”51.