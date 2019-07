Offese sessiste a vicesindaco: ritirata querela dopo scuse e donazioni a Ong

Una lettera di scuse e due donazioni da 100 euro alle Ong SeaWatch e Mediterranea. Questo il gesto riparatore, riferisce l’Ansa, di un riminese di 82 anni che a febbraio aveva diffamato e offeso il vice sindaco di Rimini Gloria Lisi su Facebook. L’uomo aveva lasciato un commento al post in cui la Lisi aveva rilanciato il link relativo agli insulti sessisti verso la cantante Emma Marrone finita nel mirino degli haters del web per avere detto ‘Porti aperti’. Il vicesindaco aveva denunciato l’82enne alla polizia postale per diffamazione definendo il commento “sessista, degradante e offensivo. Parole di odio e schifose rivolte a me” aveva detto.

In cambio delle scuse scritte e della donazione, ora il vice sindaco ritirerà la querela. L’uomo aveva subito mostrato interesse nel chiarirsi con la Lisi, definendo le sue frasi “una pataccata“. Poi ha firmato di suo pugno una lettera nella quale scrive “di essere stato condizionato da un clima di odio ed intolleranza verso gli ultimi, che purtroppo stiamo vivendo nel nostro Paese“.