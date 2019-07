Nuova SS 16. Santi e le domande a Toninelli e Croatti

Prosegue la bagarre politica sulle affermazioni rilasciate venerdì a Cattolica dal ministro Toninelli, che aveva invitato il sindaco Gnassi a recarsi a Roma per un confronto sulla Nuova Statale 16. Prima l’affondo del presidente della Provincia Riziero Santi che accusava il ministro di non conoscere il tema (vedi notizia) poi la difesa da parte del Senatore del M5S Croatti (vedi notizia) e in serata il nuovo intervento di Santi. A Toninelli chiede, tra le altre cose, quale impegno concreto ha assunto per sbloccare l’opera e per quale motivo il Governo non risponda alle lettere di sollecitazione inviate. La presenza del ministro sul territorio, dice, sarebbe stata l’occasione per incontrare le istituzioni locali e fare il punto. Santi ne ha anche per Croatti che avrebbe potuto suggerire al ministro un incontro con le realtà locali e non lo ha fatto. “Perché butta sempre tutto in rissa e in attacchi personali?” chiede infine il presidente.