Nuova impresa per l'ultrarunner riccionese Stefano Gregoretti

Era la prima volta che si cimentava con il mare l’ultrarunner riccionese Stefano Gregoretti. Dopo l’Artico e i deserti della Namibia, ha deciso di compiere la traversata dell’Adriatico, insieme a Nico Valsesia, da Susak a Riccione, una distanza di 88 miglia con un kayak prodotto dall’italiana Allwave. I due atleti sono arrivati in porto a Riccione alle 17 in punto di sabato, esattamente 19 ore dopo la partenza dalla Croazia.

Stefano e Nico durante la traversata hanno raccolto, laddove possibile, i pezzi di plastica incontrati in mare e li hanno consegnati una volta arrivati in porto a Riccione per farli smaltire al Seabin, il dispositivo mangia plastica posizionato nei mesi scorsi proprio vicino alla banchina.

Ad attenderlo l’assessore all’ambiente Lea Ermeti, la Capitaneria di porto, il presidente della consulta del porto Remigio Cattarinetti e Marco Ciavatta, Volvo Car Italia, partner del progetto Lifegate – Seabin.

Stefano Gregoretti è da poco in libreria per Rizzoli con Ultratrail, libro in cui narra le sue corse estreme, dalla Namibia all’Artico, racconti d’avventura parlano di crepe che si aprono sotto i piedi nel ghiaccio del pack e di notti passate in carceri abbandonate, di tempesta e di sole giaguaro, di freddo che ti stringe come una tenaglia e di sete che ti tortura. Ma parlano anche di sfida con se stessi e di uno sconfinato amore per il nostro meraviglioso pianeta, oggi purtroppo spesso minacciato dai cambiamenti climatici.

L’organizzazione di queste imprese non sarebbe possibile senza il sostegno di partner privati.

Per Stefano Gregoretti gli sponsor sono Jaked, Garmin, Rudy Project, Canada Goose, Living Sport di Max.

Per Nico Valsesia sono Laminar, 3T, GSG, Zacchera Hotels, Tecnica Sport, BEI, Noene, Boom, Brn, Brn FOOD, VItamincenter, AM, magneticday.