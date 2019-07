Notturni nel bosco, incontri di parole, poetica e musica

NOTTURNI NEL BOSCO è un programma d’incontri dove racconto, parola poetica e musica, si fondono con il paesaggio naturale creando suggestione nel silenzio notturno del bosco soglianese.

Venerdì 26 luglio | Pietra dell’Uso

Parco Serico dei Gelsi

DUO CESARETTI TURA

Ouverture d’Italia, concerto pianistico a quattro mani con Francesca Cesaretti e Davide Tura Musiche di Verdi, Castelnuovo Tedesco e Rossini Il ritrovo con gli spettatori è per le ore 20.30 La partenza della camminata di gruppo è per le ore 21 dalla Chiesa della Natività di Maria La breve camminata verso il luogo dell’incontro avrà una durata di circa 20/25 minuti.

L’inizio dello spettacolo è previsto per le 21.30 Partecipazione gratuita

Per prenotazioni: cultassociazione@gmail.com

331-9495515 (dalle 10 del giorno di spettacolo)

(La serata sarà aperta da una breve lettura di testi tratti da:

Il libro delle chiese abbandonate – Tonino Guerra (Ed. Maggioli) Ròdari Club Rimini Il teatro si trasferisce nei luoghi boschivi, lungo i sentieri soglianesi, di notte, al buio, sotto la luna e le stelle!)