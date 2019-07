Notte rosa, la 14° edizione si schiera nella lotta al cancro

Saranno circa 400 gli appuntamenti gratuiti a cui si potrà assistere in occasione di questa 14° edizione. Quest’anno anche l’Istituto Oncologico Romagnolo prenderà parte alla grande festa: gli stand dei volontari IOR, dislocati su tutta la provincia di Rimini, ospiteranno i professionisti di Obiettivo Bellezza by Formart nella serata clou della “Notte Rosa”, ovvero venerdì 5 luglio, per garantire a tutte le persone che parteciperanno a questo grande evento la possibilità di distinguersi nel look e nella sensibilità nei confronti della lotta contro il cancro. A fronte di un’offerta minima di 5 euro parrucchieri ed estetisti offriranno tocchi di originalità allo stile di tutti coloro che si riverseranno in Riviera per i festeggiamenti. Il ricavato sarà interamente utilizzato dall’Istituto Oncologico Romagnolo a favore dei servizi d’assistenza gratuiti dedicati al malato e alla sua famiglia. In questo modo, un vezzo di bellezza potrà trasformarsi in un pensiero concreto verso chi, per tali condizioni di salute, non potrà prendere parte ai festeggiamenti. Saranno numerosi i posti in cui sarà possibile sottoporsi a tali trattamenti, distribuite nelle zone nevralgiche del territorio di Rimini e provincia. Ecco i luoghi e gli orari:

Rimini, Piazzale Fellini, 19:30 – 00:00

Rimini, Piazzale Benedetto Croce (Bagno 59), 19:30 – 00:00

Riccione, Porto, 18:30 – 00:00

Riccione, Palazzo del Turismo, 19:00 – 00:00

Bellaria, Via Torre, 19:30 – 00:00

Cattolica, Via Matteotti angolo via Bovio, 18:00 – 00:00

Misano Adriatico, Lungomare Nord n.6 (Hotel Sole), 20:30 – 00:00

Viserba, Via Dati (Emporio Anni ’90), 19:30 – 00:00