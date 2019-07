Nel vivo i Campionati Italiani di Danza Sportiva FIDS

Sono già entrate nel vivo le giornate dei Campionati italiani di danza sportiva, organizzate da FIDS (Federazione Italiana Danza Sportiva riconosciuta dal CONI) fino al 14 luglio nel quartiere fieristico di Italian Exhibition Group. Nelle sei 6 aree tematiche – 4 arene e 2 teatri – gli atleti si alternano dalla mattina alla sera, con gare intense.

Sabato 6 luglio a SPORTDANCE sono di scena molte discipline, dalle danze latine nella black arena e in quella verde, al liscio e al ballo da sala, fino alla combinata nazionale sei danze (con liscio e balla da sala). Spazio poi anche al liscio tradizionale e alla danza classica, nel teatro Broadway.

Ma sabato è anche il giorno del Synchro Latin, del Synchro Freestyle e del Choreographic Dance Show Freestyle, ovvero i balli di gruppo per gli over 16 e per gli over 35. I padiglioni di Rimini si trasformano, con la magia della scenografia, delle luci e della danza sportiva nel luogo ideale per le competizioni. La manifestazione, che sa unire sport di altissimo livello e turismo, nasce dalla collaborazione fra la FIDS, IEG e il Comune di Rimini. Molti atleti (e accompagnatori) approfittano delle competizioni per passare qualche giorno in più a Rimini, complice anche la Notte Rosa.

Sabato 6 luglio grande spazio verrà dato nel teatro Underground al Caribbean Show Dance. Da tutta Italia, infatti, sono migliaia i ballerini che si sfidano con questa disciplina.

IL PROGRAMMA COMPLETO è scaricabile a questo indirizzo: https://www.riminisportdance. it/campionati-italiani-fids/ programma

Info: www.riminisportdance.it; www.federdanza.it