Nel parco del conca due serate con cine-picnic plastic free

Sono in arrivo al parco urbano del Conca di Morciano due appuntamenti con il cine-picnic promossi dal Leo Club Valle del Conca in collaborazione con il Comune. Entrambi gli eventi – venerdì 2 e mercoledì 7 agosto – rientrano nel circuito di Notorius – Vela Illuminata. La serata (ad ingresso gratuito) comincerà alle 19 con l’apertura degli stand gastronomici. Si potrà cenare con i menù a tema preparati sul posto dallo staff del Leo Club, seduti su coperte portate da casa o disponibili sul posto. Le proiezioni avranno inizio alle 21. La prima pellicola in programma, venerdì 2 agosto, è ‘Wonder’, con Julia Roberts, Owen Wilson e Jacob Tremblay. Seguirà, mercoledì 7 agosto, il film d’animazione “Pets”. Per i menù completi di cine-picnic è consigliata la prenotazione (3389893564).

Le due iniziative avranno anche una valenza solidale: il ricavato degli stand gastronomici andrà a finanziare Emporio Rimini, l’emporio solidale dedicato alle famiglie in difficoltà, e la scuola di Wolisso, in Etiopia.

“Le due serate – spiegano gli organizzatori dell’evento – saranno al cento per cento plastic free. Una scelta ben precisa, in linea con lo spirito ecologistica del Leo Club. Durante le proiezioni, tutti i materiali utilizzati – dalle posate ai piattini – saranno completamente biodegradabili. Sarà possibile ottenere uno sconto sulla seconda consumazione per chi deciderà di riutilizzare lo stesso bicchiere In questo modo vogliamo portare il nostro piccolo contributo alla pulizia del parco e del mondo”.