Musica classica per le “Serate di mezza estate"

Prosegue a Saludecio il ciclo “Serate di mezza estate”, promosso dall’associazione turistica a Pro loco con il patrocinio del Comune. Stasera dalle 20.30 ai “Giardino dei profumi”, appuntamento con il concerto di musica classica “Note di un autodidatta”: al pianoforte Roberto Bizziccheri con musiche di Einaudi, Yiruma e Beethoven.

In menu, crostini e spicchi di piadina, degustazioni vini, cantina Franco Galli.

Ho cominciato all’età di dieci anni circa, picchiettando quei tasti senza un senso ma ora so che un senso ce l’aveva eccome. Per me si trasformò fin da subito in un angolo sicuro, un posto dove rinchiudermi mentre il mondo là fuori faceva troppo rumore. Per anni fu un rapporto intimo tanto da non voler suonare fuori dal mio piccolo grande stanzino. Poi un giorno capii che la musica non andava trattenuta ma condivisa ed ora eccomi qui, a rincorrere il mio sogno più grande. Questo concerto è il frutto di anni di studio, di pianti ed occhi lucidi accumulati, di urla contro il cuscino quando niente andava per il verso. Questo concerto è anche un ringraziamento speciale per ciò che ha significato Saludecio per me. È un salto nel vuoto ma mi auguro anche il rimbalzo sul trampolino, è il sogno che si realizza di un bambino che ha messo da parte i “vorrei ma non posso” e con tenacia, testardaggine e coraggio ha raccolto i “se lo sogni puoi farlo”, i “provarci è il primo passo

per riuscirci”. Credo ci sia un motivo se la parola utopia faccia rima con magia e qui lascio a voi l’immaginazione, perché io l’ho capito. (Roberto Bizziccheri)

Il programma si chiude sabato 3 agosto con i Birri Medi in concerto al “largo Santiago de Compostela, e a cena strozzapreti al profumo dell’orto.

