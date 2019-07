Monopattini sul lungomare

In attesa dell’entrata in vigore del Decreto Ministeriale che detta le norme per la circolazione in via sperimentale di monopattini elettrici, segway e overboard, l’Amministrazione Comunale di Misano è pronta ad avviare la fase sperimentale nel Comune diMisano Adriatico della Micromobilità Elettrica sul Lungomare, dal confine con Riccione al confine con Cattolica. L’obiettivo è quello di autorizzare singoli cittadini, turisti e/o soggetti imprenditoriali/start-up titolari di sistemi di monopattini a noleggio di ultima generazione, all’utilizzo di monopattini elettrici lungo la pista ciclabile della zona mare di Misano.

L’uso di questi mezzi “alternativi” sarà possibile e autorizzato all’indomani dell’entrata in vigore del Decreto Ministeriale quando il comune di Misano Adriatico emetterà l’ordinanza di apposizione della segnaletica.

Gli eventuali servizi di noleggio e sharing per la gestione e la manutenzione dei mezzi a cura di privati saranno individuati attraverso apposite manifestazioni di interesse.

E’ importante sottolineare che i monopattini non potranno in alcuna maniera costituire intralcio alla circolazione stradale e alla mobilità in generale – e alla sicurezza e potranno viaggiare alle velocità massime indicate dal decreto.

Dichiarazioni dell’Assessore alla Polizia Municipale e viabilità

“Con l’avvio della sperimentazione dei monopattini elettrici a Misano, si completa il quadro della mobilità sostenibile nel comune.

Dal 27 luglio, ultimo giorno della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto del Ministro dei Trasporti, sarà possibile usare regolarmente i monopattini elettrici sul lungomare di Misano. E’ stata approvata la delibera che istituisce il servizio, è pronta l’ordinanza che definisce le regole per girare con i nuovi mezzi, verrà pubblicata la manifestazione di interesse a cui dovranno partecipare le società che intendono noleggiare, nella modalità free floating, i monopattini ed infine verranno installati gli appositi cartelli di segnaletica.

E’ l’ultimo tassello di una serie di iniziative che hanno prima visto elaborare e poi adottare il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile. Realizzare nuovi chilometri di piste ciclabili, ottenere la bandiera gialla della Fiab, migliorare il servizio di bici a noleggio gestito dal Comune, avviare la sperimentazione delle bici a noleggio libero l’anno scorso e ripetuta quest’anno (tra i pochi comuni in cui il servizio è di nuovo attivo) e verrà mantenuto in servizio fino ad ottobre, installare la nuova e funzionale segnaletica delle piste ciclabili.

Verificheremo l’andamento del servizio innovativo dei monopattini elettrici vedendo quanto piacerà sia ai turisti che ai residenti e poi trarremo le considerazioni finali.

Anche questo ci pare un servizio che si può integrare con tutti quelli già attivi contribuendo a diminuire l’uso dell’auto più inquinanti aiutandoci a migliorare l’ambiente e la qualità dell’aria.

Misano sta progressivamente divenendo un piccolo ma attivissimo laboratorio, come dimostrano gli esiti del progetto Europeo MED Mobilitas, i cui risultati sono stati di recente illustrati a Nizza nell’ambito di un convegno europeo, e sui temi della mobilità sostenibile continueremo a lavorare ancora nei prossimi anni.”